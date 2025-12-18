Veroli concerto Incanto di Natale
Sabato 20 dicembre, il Teatro Comunale di Veroli ospiterà il primo di tre emozionanti concerti della rassegna
Sabato 20 dicembre, al Teatro Comunale Veroli, ci sarà il primo di tre appuntamenti musicali in cartellone, una novità di questa stagione che arricchisce la programmazione con un percorso dedicato alla musica dal vivo: "Incanto di Natale". Come non iniziare questa stagione musicale in un periodo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: CineTeatro Odeon: l'incanto del concerto di Natale
Leggi anche: Terni, concerto di Natale a rischio: “Al momento sembra impossibile trovare un’alternativa al teatro A del Centro multimediale”
Veroli, concerto Incanto di Natale.
Natale a Veroli, spettacoli itineranti, cori gospel e mercatini - Un cartellone ricco in occasione delle festività natalizie, che vedrà numerose iniziative. ciociariaoggi.it
Incanto di Natale II edizione: concerti, spettacoli e performance artistiche fino alla Befana in IV Municipio - Il IV Municipio festeggia il Natale con un ricco programma di eventi che, fino al 6 gennaio 2025, offrirà ai cittadini l’opportunità di partecipare ad attività artistiche, culturali e musicali che si ... ilmessaggero.it
«InCanto di Natale», i centri storici di Ruffano e Torrepaduli si trasformano in un villaggio magico - I centri storici di Ruffano e Torrepaduli si trasformano in un villaggio magico con «InCanto di Natale», pronto ad attirare migliaia di visitatori grazie a un ricco calendario di eventi. lagazzettadelmezzogiorno.it
Veroli si prepara ad accogliere il concerto più importante della stagione natalizia, un evento che raccoglie le speranze del passato e le proietta verso il futuro. Nella solenne cornice dell'Abbazia di Casamari, gioiello della fede cristiana, vi aspettiamo il prossim - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.