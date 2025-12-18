Vergogna vera Tu che… Shock anche su Giulia dopo scandalo Pretelli-Signorini

Nel vortice dei social, il confine tra privacy e pubblica gogna si dissolve. La vicenda di Giulia, coinvolta nello scandalo Pretelli-Signorini, accende nuovi sospetti e indignazioni. In un tribunale virtuale che giudica senza appello, la presunzione di innocenza sembra svanita, lasciando spazio a commenti impietosi e polemiche infuocate.

© Thesocialpost.it - “Vergogna vera. Tu che…” Shock anche su Giulia dopo scandalo Pretelli-Signorini Nel tribunale perennemente aperto dei social network la presunzione di innocenza sembra ormai un ricordo. Basta un’accusa, anche senza prove pubbliche, per scatenare una condanna immediata. Ed è quello che è successo a Giulia Salemi, influencer e conduttrice, finita nelle ultime ore al centro di un uragano mediatico nato e cresciuto esclusivamente online. A scatenare la bufera non è stato un suo gesto o una sua frase, ma la sua storia d’amore. La “colpa” che una parte del web le attribuisce è quella di essere la compagna di Pierpaolo Pretelli, tirato in ballo da Fabrizio Corona in un presunto scandalo che coinvolgerebbe il conduttore Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “Vergogna”. Giulia Salemi criticata dopo il caos scoppiato su Pierpaolo Pretelli e Signorini Leggi anche: Scandalo Signorini, anche Pierpaolo Pretelli nei guai: accuse infamanti, lui fa un gesto molto strano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Una vera vergogna del mondo oleario! La Guardia di Finanza di Brindisi, che non ringrazieró mai abbastanza, da controlli effettuati a Fasano, ha scoperto e interrotto una grave e pericolosa frode alimentare. Un commerciante è stato denunciato per aver vend - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.