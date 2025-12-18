Vergogna Giulia Salemi criticata dopo il caos scoppiato su Pierpaolo Pretelli e Signorini

Nel vortice dei social, le controversie si accendono in un istante, lasciando poco spazio alla riflessione. Giulia Salemi si trova al centro di critiche dopo il tumulto legato a Pierpaolo Pretelli e Signorini. In un ambiente dove il giudizio rapido prevale, la presunzione di innocenza appare sempre più un valore in via d’estinzione, alimentando polemiche e scontri senza tregua.

Nel tribunale perennemente aperto dei social network la presunzione di innocenza sembra essere diventata un concetto d’altri tempi. Basta un’accusa, anche priva di riscontri, perché si inneschi un meccanismo di condanna immediata che travolge tutto e tutti. È quanto accaduto nelle ultime ore a Giulia Salemi, influencer e conduttrice, finita improvvisamente al centro di un uragano mediatico tanto violento quanto surreale, nato e cresciuto interamente online. All’origine della bufera non c’è un suo gesto, né una sua dichiarazione, ma la sua relazione sentimentale. La “colpa” attribuitale da una parte del web è infatti quella di essere la compagna di Pierpaolo Pretelli, il cui nome è stato esplicitamente tirato in ballo da Fabrizio Corona in un presunto scandalo che coinvolgerebbe il conduttore Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

