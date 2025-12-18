Venerdì 19 dicembre il Barroccio ospita Compagnia di Porto Madera

Venerdì 19 dicembre, Il Barroccio si anima con l’energia di Compagnia di Porto Madera. A partire dalle 22:00, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e divertimento, in un’atmosfera accogliente e coinvolgente. Non perdere questa serata speciale nel cuore di Lecco, dove musica e convivialità si incontrano per regalarvi un’esperienza unica. Ti aspettiamo per vivere insieme un momento indimenticabile.

© Lecceprima.it - Venerdì 19 dicembre il Barroccio ospita Compagnia di Porto Madera Venerdì 19 Dicembre, ore 22:00, Il Barroccio ospita Compagnia di Porto Madera.IL BARROCCIO• V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO-LECCEDescrizione:Compagnia di Porto Madera.Progetto di musiche tradizionali ed affini.Dalla Grecìa Salentina passando per il Gargano, Grecia, balcani e musica viandante. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Il Barroccio ospita Radiolive con Massimo Colazzo e Max Nocco Leggi anche: Acireale accoglie la fiamma olimpica, il percorso di venerdì 19 dicembre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venerdì 19 dicembre alla Biblioteca Acclavio esperti e protagonisti locali si confrontano su come lo sport possa favorire comunità e ridurre le disuguaglianze - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.