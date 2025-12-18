L'amministrazione ribadisce l'importanza di tutelare i lavoratori nel processo di vendita di Amsef. L'assessore sottolinea che nessuna proposta sarà accettata senza la garanzia dei posti di lavoro attuali, evidenziando come la tutela occupazionale rappresenti una condizione imprescindibile per ogni possibile acquirente, garantendo così continuità e stabilità per il personale coinvolto.

“È ora il tempo giusto per garantire i posti di lavoro in Amsef. Un domani sarà una azienda in perdita: non sarà accettata nessuna proposta se non saranno garantiti tutti i posti del personale impiegato in Amsef al momento della cessione a titolo oneroso”.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Teatro, l'annuncio dell'assessore Amata: "Tutela dei lavoratori nella legge di Stabilità regionale"

Leggi anche: "Amsef è in vendita", i sindacati protestano: chiesto lo stop dell'iter. Timori per i lavoratori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vendita Amsef, l'assessore: Tutela dei lavoratori sarà una delle condizioni per l'acquirente; Amsef, cambio di governance. I sindacati a Ferrara Tua: Pronti a opporsi alla decisione; Vendita Amsef ora, “in futuro rischia di andare in perdita”; Amsef è in vendita, i sindacati protestano: chiesto lo stop dell'iter. Timori per i lavoratori.

Amsef verso la vendita. Le paure dei sindacati: "Trenta dipendenti, futuro appeso al filo" - Venerdì l’approvazione in consiglio, ci sarà il presidio dei dipendenti. msn.com