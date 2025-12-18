Vendita Amsef l' assessore | Tutela dei lavoratori sarà una delle condizioni per l' acquirente
L'amministrazione ribadisce l'importanza di tutelare i lavoratori nel processo di vendita di Amsef. L'assessore sottolinea che nessuna proposta sarà accettata senza la garanzia dei posti di lavoro attuali, evidenziando come la tutela occupazionale rappresenti una condizione imprescindibile per ogni possibile acquirente, garantendo così continuità e stabilità per il personale coinvolto.
"È ora il tempo giusto per garantire i posti di lavoro in Amsef. Un domani sarà una azienda in perdita: non sarà accettata nessuna proposta se non saranno garantiti tutti i posti del personale impiegato in Amsef al momento della cessione a titolo oneroso".
