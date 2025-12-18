Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain Coppa di Francia 20-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronosticiconvocati Grande turnover per i parigini campioni del mondo uscenti

Il 20 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa la partita di Coppa di Francia tra Vendée Fontenay Foot e Paris Saint Germain. In questa occasione, verranno comunicate formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati, considerando il grande turnover adottato dai parigini, campioni del mondo uscenti. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso della squadra parigina, che si prepara ad affrontare questa gara dopo le recenti competizioni internazionali.

Veni, Vidi, Vici: si potrebbe riassumere così la toccata e fuga del Paris Saint Germain di Luis Enrique in Qatar con la coppa Intercontinentale conquistata e il ritorno immediato in patria dove ad attenderlo c’è la sfida di coppa di Francia contro il Vendée Fontenay Foot. I bleu et blanc militano attualmente in National 3, il quinto livello del calcio francese, e nella loro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

