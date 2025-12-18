Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain Coppa di Francia 20-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna in campo dopo la conquista della coppa Intercontinentale, pronto ad affrontare una nuova sfida in Coppa di Francia contro il Vendée Fontenay Foot. Un incontro che promette spettacolo e tensione, tra la voglia di confermare il successo internazionale e la determinazione di avanzare nel prestigioso torneo nazionale. Ecco tutto ciò che devi sapere su formazioni, quote e pronostici.

Veni, Vidi, Vici: si potrebbe riassumere così la toccata e fuga del Paris Saint Germain di Luis Enrique in Qatar con la coppa Intercontinentale conquistata e il ritorno immediato in patria dove ad attenderlo c'è la sfida di coppa di Francia contro il Vendée Fontenay Foot.  I bleu et blanc militano attualmente in National 3, il quinto livello del calcio francese, e nella loro .

