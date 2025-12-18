Vaultica Data Centers nomina Roger Semprini Group Chief Commercial Officer

Vaultica Data Centers, nuovo leader paneuropeo nel settore della colocation aziendale, annuncia con entusiasmo la nomina di Roger Semprini a Group Chief Commercial Officer. Con una consolidata esperienza nel settore tecnologico, Semprini guiderà le strategie commerciali dell’azienda, rafforzando la sua presenza nel mercato e valorizzando l’innovazione e la crescita. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di espansione e consolidamento di Vaultica.

Vaultica Data Centers («Vaultica»), il nuovo leader paneuropeo specializzato in servizi di colocation aziendale, annuncia la nomina di Roger Semprini a Group Chief Commercial Officer (CCO). Questa mossa strategica dell'azienda, sostenuta da private equity, nasce per accelerare ulteriormente l'espansione, perseguire acquisizioni e garantire una forte crescita e un successo duraturo in tutta la regione EMEA. Nel suo ruolo di Group CCO, Roger Semprini avrà la responsabilità di guidare la strategia commerciale di Vaultica Data Centers nei principali mercati europei, con responsabilità diretta per Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

