Vanessa Gravina scatenata | A Natale tutti più buoni? Macché occhio allo spoiler su Il Paradiso delle signore

Vanessa Gravina si lascia andare a una provocazione: niente pace e bontà a Natale a “Il Paradiso delle Signore”. Tra tensioni e colpi bassi, lo spirito natalizio si trasforma in un palcoscenico di sorprese e sorprese inaspettate. Prepariamoci a un Natale all’insegna delle emozioni forti, dove nulla sarà come sembra e ogni segreto potrebbe scoppiare in pubblico.

”A Natale tutti più buoni? Ma chi l’ha detto.”. Vanessa Gravina scatenata: occhio allo spoiler su “Il Paradiso delle signore” – Altro che pace e buoni sentimenti: il Natale a Il Paradiso delle Signore sarà carico di tensione e colpi bassi. Nelle puntate in onda fino al 23 dicembre, l’alta società milanese dovrà fare i conti con una presenza ingombrante e imprevedibile: Adelaide di Sant’Erasmo. Come anticipato anche da Tv Sorrisi e Canzoni, la contessa è la vera variabile impazzita di questo periodo festivo e non ha alcuna intenzione di fermarsi davanti alle luci dell’albero. Anzi, le feste diventano il terreno perfetto per portare avanti la sua vendetta contro Marcello e la sua nuova relazione con Rosa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

