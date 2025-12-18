Valvole del cuore | a cosa servono perché si ammalano e come si curano con o senza bisturi

Le valvole del cuore sono fondamentali per mantenere un flusso sanguigno efficiente e un battito regolare. Quando si ammalano, possono compromettere la salute generale, richiedendo interventi di varia natura. Conoscere le cause, i sintomi e le strategie di trattamento, siano esse conservative o chirurgiche, è essenziale per preservare la funzionalità di questa macchina perfetta che lavora incessantemente per la vita.

Col tempo, o per la presenza di patologie, queste possono perdere la loro capacità di aprirsi e chiudersi correttamente. Così magari si restringono, lasciando passare con maggiore difficoltà il sangue. Oppure possono perdere la loro capacità di tenuta, con il risultato che il sangue stesso refluisce verso l'indietro. Riconoscere ed affrontare queste situazioni è fondamentale. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana di Cardiologia (SIC) che segnalano anche quanto e come, a fronte di casi che richiedono sempre e comunque l'intervento chirurgico classico, si possa sempre di più puntare su trattamenti "soft" di cardiologia Interventistica, come ricordano le linee guida presentate di recente dalla Società Europea di Cardiologia (ESC) e dall'Associazione Europea di Chirurgia Cardiotoracica (EACTS) per il trattamento delle malattie valvolari.

