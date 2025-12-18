Valin?i? Inter pista fredda per gennaio | l’agente chiarisce tempi e costi

Valin?i? Inter, la pista fredda per gennaio, si fa avanti con aggiornamenti sui tempi e i costi. Il difensore della Dinamo Zagabria, ancora infortunato con rientro previsto al 22 gennaio, interessa ai nerazzurri, ma la valutazione si aggira tra 16 e 18 milioni. Ecco i dettagli sulla situazione e le prospettive di mercato.

Inter News 24 Valin?i? Inter, difensore della Dinamo Zagabria piace ai nerazzurri, ma è infortunato: rientro fissato al 22 gennaio e valutazione tra 16 e 18 milioni. Il nome di Moris Valin?i? è entrato con forza nel dibattito legato alle possibili mosse dell’ Inter per la fascia destra dopo l’operazione di Denzel Dumfries, ma al momento l’ipotesi di un trasferimento immediato appare complicata. A fare chiarezza è stato direttamente l’agente del giocatore, Adrian Aliaj, intervenuto ai microfoni di Sportske Novosti. INTERESSE CONCRETO, MA NESSUNA OFFERTA – «Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un’offerta. 🔗 Leggi su Internews24.com

