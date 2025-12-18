Valerio Saba è un pedofilo ma non era vero | il ragazzo però si suicida ora la famiglia vuole giustizia

Una calunnia infamante ha distrutto la vita di Valerio Saba, accusato ingiustamente di pedofilia. Le menzogne diffuse sui social e le voci velenose in paese hanno minato la suo equilibrio, portandolo alla tragica decisione di togliersi la vita. Ora, la famiglia chiede giustizia, cercando di fare luce su una verità soffocata da una rete di diffamazione che ha avuto conseguenze devastanti.

«È un pedofilo», ma era falso: Valerio Saba si suicidò per la gogna sui social, ora a processo i quattro che lo diffamarono - Valerio Saba, 28 anni, si è ucciso nel 2023: il prossimo gennaio inizierà il processo per chi ha diffuso la falsa notizia ... msn.com

La madre di Valerio Saba: «Si suicidò per la vergogna dopo le accuse false. Chiedo giustizia» - La mamma di Valerio, occhi vivaci ma a momenti spersi nel vuoto: «Hanno distrutto mio figlio, scrivendo sui social che era un pedofilo. msn.com

È stato accusato di pedofilia. Non era un pedofilo. È morto lo stesso. Valerio Saba, 28 anni, è stato indicato sui social come “il pedofilo del paese”. Nessuna prova. Nessuna indagine. Nessun reato. Solo una chat, una caccia all’uomo digitale, insulti e minacce. - facebook.com facebook

