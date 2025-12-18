Valentina Squillace morta travolta da un Tir a Savona l’ultimo saluto dei familiari | Vivrai sempre accanto a noi
La tragica perdita di Valentina Squillace ha sconvolto la comunità di Savona. La sua scomparsa, avvenuta in un incidente stradale, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari e amici. Venerdì mattina si terranno i funerali nella chiesa Santa Maria della Neve, un momento di commozione e ricordo per onorare la sua memoria e il suo sorriso.
Fissati per venerdì mattina i funerali nella chiesa Santa Maria della Neve in via Saredo, alle Fornaci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Travolta da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Trascinata per metri”
Leggi anche: Travolta da un Tir mentre attraversa la strada, Valentina Squillace trascinata per metri: la tragedia della 22enne a Savona
Valentina Squillace, morta la studentessa 22enne travolta da un camion a Savona e trascinata per metri; Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all’Università di Genov; Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne; Muore a 22 anni travolta da un tir, il cordoglio di Università e Regione.
Valentina Squillace morta travolta da un Tir, l’ultimo saluto dei familiari: “Vivrai sempre accanto a noi” - È lo struggente messaggio che la mamma, il papà, il fratello e i familiari hanno scritto sul manifesto con il quale ... ilsecoloxix.it
Travolta e trascinata per metri da un tir, muore a 22 anni - Valentina aveva 22 anni e tutto un futuro davanti che stava costruendo giorno dopo giorno alla facoltà di giurisprudenza di Genova. ansa.it
Uccisa da un tir a Savona, Valentina Squillace muore a 22 anni: “Agganciata e trascinata per metri” - Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, in corso Tardy e Benech ... fanpage.it
Valentina Squillace, 22 anni, e' morta travolta.
APERTO FASCICOLO PER OMICIDIO STRADALE: INDAGATO L'AUTISTA SAVONA. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri a Savona, nel quale ha perso la vita Valentina Squillace, studentessa universitaria di 22 - facebook.com facebook
Morte di Valentina Squillace, il Sindaco Russo chiede rispetto per la famiglia: "Doveroso mantenere un contegno evitando toni non coerenti con il momento tragico" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.