La tragica perdita di Valentina Squillace ha sconvolto la comunità di Savona. La sua scomparsa, avvenuta in un incidente stradale, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari e amici. Venerdì mattina si terranno i funerali nella chiesa Santa Maria della Neve, un momento di commozione e ricordo per onorare la sua memoria e il suo sorriso.

© Ilsecoloxix.it - Valentina Squillace morta travolta da un Tir a Savona, l’ultimo saluto dei familiari: “Vivrai sempre accanto a noi”

Fissati per venerdì mattina i funerali nella chiesa Santa Maria della Neve in via Saredo, alle Fornaci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Valentina Squillace, morta la studentessa 22enne travolta da un camion a Savona e trascinata per metri; Tragedia a Savona dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy e Benech. È successo intorno alle otto del mattino, mentre la studentessa, che frequentava giurisprudenza all’Università di Genov; Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne; Muore a 22 anni travolta da un tir, il cordoglio di Università e Regione.

Valentina Squillace morta travolta da un Tir, l’ultimo saluto dei familiari: “Vivrai sempre accanto a noi” - È lo struggente messaggio che la mamma, il papà, il fratello e i familiari hanno scritto sul manifesto con il quale ... ilsecoloxix.it