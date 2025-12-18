Valencia-Maiorca venerdì 19 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol nell’anticipo?

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Valencia e Maiorca, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21:00, apre il turno 17 di Liga. Due squadre con l’obiettivo di salvarsi si sfidano in un anticipo che promette emozioni e poche reti. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per scoprire cosa aspettarci da questo importante scontro di metà stagione.

valencia maiorca venerd236 19 dicembre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici pochi gol nell8217anticipo

© Infobetting.com - Valencia-Maiorca (venerdì 19 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nell’anticipo?

Il turno numero 17 di Liga comincerà col consueto anticipo del venerdì, che metterà di fronte Valencia e Maiorca, due squadre che hanno l’obiettivo di mantenere la categoria. E’ un po’ amareggiante fare questa considerazione sui Pipistrelli ma è la realtà dei fatti: hanno 15 punti e condividono la terz’ultima posizione col Girona, per cui . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Oviedo-Maiorca (venerdì 05 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nell’anticipo?

Leggi anche: Oviedo-Maiorca (venerdì 05 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nell’anticipo?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Valencia-Maiorca venerdì 19 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si apre a Mestalla; Swansea-Wrexham venerdì 19 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici.

valencia maiorca venerd236 19Pronostico Valencia vs Maiorca – 19 Dicembre 2025 - Maiorca del 19 Dicembre 2025, in programma alle 21:00 allo Stadio de Mestalla, offre una sfida fondamentale per la zona centrale ... news-sports.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.