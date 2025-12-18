Valencia-Maiorca venerdì 19 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si apre a Mestalla

Il match tra Valencia e Maiorca, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21:00 a Mestalla, apre la 17ª giornata di Liga. Due squadre in lotta per la salvezza si sfidano in un confronto cruciale, con formazioni, quote e pronostici pronti a delineare un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Analizziamo le possibili strategie e le statistiche per capire cosa aspettarci da questa sfida decisiva.

Il turno numero 17 di Liga comincerà col consueto anticipo del venerdì, che metterà di fronte Valencia e Maiorca, due squadre che hanno l’obiettivo di mantenere la categoria. E’ un po’ amareggiante fare questa considerazione sui Pipistrelli ma è la realtà dei fatti: hanno 15 punti e condividono la terz’ultima posizione col Girona, per cui . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

