Valditara sulla ‘lezione’ | Non c’è nessuna censura Ma le regole si rispettano
Il ministro Valditara sottolinea l’importanza di rispettare le regole in ambito scolastico, ribadendo che non si tratta di censura, ma di una vigilanza necessaria per tutelare i valori costituzionali e garantire un ambiente equo e sicuro per gli studenti. La sua posizione mira a preservare l’integrità delle istituzioni educative, assicurando che ogni regola venga applicata con rigore e imparzialità.
"Il mio compito è vigilare affinché le regole siano rispettate con rigore e imparzialità a presidio dei valori costituzionali della scuola e a tutela esclusiva degli studenti. Chi parla di censura non ha ben chiaro il significato della scuola costituzionale né del rispetto delle regole democratiche". La scuola, "in quanto istituzione democratica e costituzionale, deve garantire il pluralismo delle idee e respingere ogni forma di propaganda e di indottrinamento ". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in question time alla Camera a un’interrogazione di FdI sulle ispezioni nelle scuole, tra cui l’Iis Mattei, dove si sono tenuti webinar con Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
