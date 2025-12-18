Il ministro Valditara sottolinea l’importanza di rispettare le regole in ambito scolastico, ribadendo che non si tratta di censura, ma di una vigilanza necessaria per tutelare i valori costituzionali e garantire un ambiente equo e sicuro per gli studenti. La sua posizione mira a preservare l’integrità delle istituzioni educative, assicurando che ogni regola venga applicata con rigore e imparzialità.

© Ilrestodelcarlino.it - Valditara sulla ‘lezione’: "Non c’è nessuna censura. Ma le regole si rispettano"

"Il mio compito è vigilare affinché le regole siano rispettate con rigore e imparzialità a presidio dei valori costituzionali della scuola e a tutela esclusiva degli studenti. Chi parla di censura non ha ben chiaro il significato della scuola costituzionale né del rispetto delle regole democratiche". La scuola, "in quanto istituzione democratica e costituzionale, deve garantire il pluralismo delle idee e respingere ogni forma di propaganda e di indottrinamento ". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo in question time alla Camera a un’interrogazione di FdI sulle ispezioni nelle scuole, tra cui l’Iis Mattei, dove si sono tenuti webinar con Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

