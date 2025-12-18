Il ministro Valditara evidenzia un segnale positivo: in Campania gli studenti mostrano entusiasmo verso il futuro, accompagnato da una significativa diminuzione degli episodi di violenza contro il personale scolastico. Un risultato che testimonia un miglioramento nel clima nelle scuole, segno di un impegno condiviso per creare ambienti più sicuri e stimolanti per studenti e insegnanti.

© Anteprima24.it - Valditara: “Gli studenti in Campania hanno voglia di futuro”

Tempo di lettura: 2 minuti La forte riduzione di episodi di violenza contro chi lavora a scuola in quest’anno “ è un dato molto interessante, molto importante, un rispetto agli anni passati c’è un crollo delle aggressioni nei confronti del personale scolastico. Siamo passati da 21, 19 a 4?. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, a margine di un appuntamento a Napoli. “ Sono ottimista – ha aggiunto Valditara – speriamo che questo trend positivo prosegua. Credo che sia stato veramente importante aver introdotto delle misure che stanno a significare che chi tocca un docente, chi tocca personale scolastico, aggredisce lo Stato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Campania, Valditara: "Dal prossimo anno 15mila studenti con fragilità avranno supporto AI"

Leggi anche: Valditara contro le lezioni di Albanese : «Vogliono la scuola totalitaria. Gli ispettori? Difendo gli studenti»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Valditara: Chi fa scena muta alla maturità disprezza impegno dei compagni. E poi: Il merito fa paura alla sinistra. La scuola deve insegnare a rialzarsi, non regalare risultati; Meno aggressioni agli insegnanti. Valditara: «Merito delle regole»; Classi pollaio, Valditara: Fenomeno residuale, solo 0,1% in prima primaria. Dati INVALSI dimostrano dimensione ottimale tra 20 e 25 studenti; Generazione Z e astensionismo, tra disillusione, paura e social network.

“Andare oltre i nostri limiti”, Valditara presenta l’America’s Cup a scuola. Napoli capitale mondiale dello sport. 600 milioni per le STEM e 20mila studenti recuperati ... - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato l'America's Cup presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "Marie Curie" di Ponticelli, Napoli. orizzontescuola.it

Valditara, 'classi pollaio un fenomeno residuale, in V elementare lo 0,5%' - "Le evidenze empiriche, a partire dai risultati dei test Pisa e dalle rilevazioni degli studi di Invalsi, dimostrano con chiarezza che gli esiti formativi degli studenti non dipendono dal numero di al ... ansa.it