Vaccino Covid Merlino e Galli | Salvano le vite crediamo nella scienza Torella | Vaffanc*lo se la gente vive è per altri motivi - VIDEO
Il dibattito sul vaccino Covid continua con opinioni contrastanti tra esperti e figure pubbliche. Mentre scienziati come Merlino e Galli sottolineano l'importanza della vaccinazione per salvare vite, altri, come Torella, esprimono opinioni più critiche e dirette. In questo contesto, le diverse prospettive evidenziano le tensioni e le complessità attorno alla gestione della pandemia e alla comunicazione pubblica.
L'attore e regista Sandro Torella ha pubblicato un video nel quale replica a Myrta Merlino e all'infettivologo Massimo Galli sul vaccino Covid L'attore e regista Sandro Torella ha pubblicato un video nel quale replica a Myrta Merlino e all'infettivologo Massimo Galli, quest'ultimo ospite di u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Vaccino Covid, dottoressa a Venezia denuncia effetti avversi dopo 2 dosi: “Mi sono ammalata e ho patologie che non ha gente sana, stanno meglio i non vaccinati” - VIDEO
Leggi anche: Vaccino Covid, virostar Pregliasco nel 2021: "Non inocularsi vuol dire imboscarsi, soldati venivano fucilati se non andavano in guerra" - VIDEO
Vaccino covid alle donne in gravidanza: studio evidenza i rischi/ Gismondo: “Sono arrabbiata…” - In studio anche la dottoressa Gismondo: ecco cosa è emerso Il programma di Rete 4, Fuori dal Coro, appuntamento fisso ... ilsussidiario.net
Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - tg24.sky.it
L'infettivologo Massimo Galli: "Le varianti colpiscono più facilmente in termini d'infezione, su 100 infettati uno... - Covid, Myrta Merlino annuncia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato vaccinato allo Spallanzani di Roma:... la7.it
Chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 ha un rischio minore di morte I dati mostrano che, anziché aumentare i rischi a lungo termine, questi vaccini sono collegati a una diminuzione della mortalità in un arco di quattro anni dal picco dell - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.