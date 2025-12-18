Vaccini a Roma e nel Lazio coperture sotto i livelli raccomandati Soprattutto tra i bambini

Le coperture vaccinali a Roma e nel Lazio sono ancora sotto i livelli raccomandati, con particolare preoccupazione per la popolazione infantile. Nonostante l'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute pubblica, si registrano margini significativi di miglioramento. È fondamentale sensibilizzare e informare per aumentare la partecipazione e garantire una protezione più efficace contro le malattie prevenibili.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.