Vaccini a Roma e nel Lazio coperture sotto i livelli raccomandati Soprattutto tra i bambini
Le coperture vaccinali a Roma e nel Lazio sono ancora sotto i livelli raccomandati, con particolare preoccupazione per la popolazione infantile. Nonostante l'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute pubblica, si registrano margini significativi di miglioramento. È fondamentale sensibilizzare e informare per aumentare la partecipazione e garantire una protezione più efficace contro le malattie prevenibili.
Sulle vaccinazioni ci sono ancora ampi margini di miglioramento, a Roma e nel Lazio, soprattutto per quanto riguarda i bambini. I dati arrivano dall'ultimo rapporto Salute di Cittadinanzattiva, pubblicato a dicembre.Sul tema dei vaccini la onlus ha analizzato gli ultimi dati arrivati dal.
