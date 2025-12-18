Vacanze di Natale a Rimini Massimo Boldi in città per il taglio di un panettone speciale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini si anima con l’atmosfera natalizia, tra sapori autentici e momenti di allegria. Un evento speciale ha visto Massimo Boldi protagonista, rendendo la festa di Rinaldini Pastry un’occasione unica di convivialità, gusto e ironia. Un Natale che unisce tradizione e divertimento, regalando a tutti ricordi indimenticabili in un’epoca di calore e spensieratezza.

vacanze di natale a rimini massimo boldi in citt224 per il taglio di un panettone speciale

© Riminitoday.it - "Vacanze di Natale a... Rimini", Massimo Boldi in città per il taglio di un panettone speciale

Un Natale all’insegna del gusto, della convivialità e dell’ironia. Rinaldini Pastry ha celebrato le festività con una serata speciale che ha visto Massimo Boldi come ospite d’eccezione della festa di Natale del brand, trasformando l’evento in un momento di autentica condivisione e leggerezza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Natale con Massimo Boldi. Il re della comicità a Miramare

Leggi anche: Massimo Boldi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale in Appennino: 6 idee per le vacanze.

vacanze natale rimini massimoRimini: Natale con Massimo Boldi, all’Underground Billiards arriva il re della comicità - Il 19 dicembre, all’Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), si festeggia il Natale con un ospite d’eccezione: Massimo ... chiamamicitta.it

vacanze natale rimini massimoNatale con Massimo Boldi. Il re della comicità a Miramare - L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, all’Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), dove si ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.