Vacanze di Natale 2025 26 | pausa scuola dal 22 23 o 24 dicembre a seconda della regione rientro il 7 gennaio

Le vacanze di Natale 2025/26 si avvicinano, con la pausa scolastica che varierà tra il 22 e il 24 dicembre a seconda delle regioni. Gli studenti italiani si prenderanno una meritata pausa per le festività, con il ritorno a scuola previsto per il 7 gennaio. È il momento di pianificare momenti di relax e di convivialità in famiglia, attendendo con entusiasmo le festività natalizie.

Le scuole italiane si preparano alla sospensione delle lezioni per le festività natalizie. La pausa inizierà, a seconda della regione, tra lunedì 22 e mercoledì 24 dicembre 2025. Il rientro in aula è fissato per martedì 7 gennaio 2026, con l’unica eccezione della Sicilia, dove la ripresa è prevista mercoledì 8 gennaio. L'articolo Vacanze di Natale 202526: pausa scuola dal 22, 23 o 24 dicembre a seconda della regione, rientro il 7 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Calendario scolastico 2025/26: vacanze di Natale dal 22 dicembre, ma non in tutte le regioni. Ecco le date Leggi anche: Vacanze di Natale e ponti del 2026: il calendario della Lombardia. Si va a scuola lunedì 22 dicembre? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vacanze di Natale 2025, quando iniziano e quando finiscono. Le date regione per regione; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Natale a Roma 2025. Vacanza di Natale 2025, potrebbero essere le più lunghe di sempre: fino a 18 giorni di pausa per i più fortunati - Vacanze di Natale 2025 da record: in molte scuole lo stop potrebbe partire già da questa settimana, per una pausa mai vista prima ... skuola.net

Quando chiudono le scuole per Natale 2025, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione - Quando chiudono le scuole per Natale 2025 regione per regione: le lezioni saranno sospese quasi ovunque da martedì 23 dicembre al 7 gennaio 2026, ma non ... fanpage.it

Calendario scolastico 2025/26: weekend di riposo per l’Immacolata - Calendario scolastico 2025/26: festività nazionali, vacanze di Natale dal 22 dicembre e Pasqua dal 2 aprile, date di rientro e eccezioni regionali. catania.liveuniversity.it

