Va a fare una passeggiata e trova il cadavere di uomo sbranato dai quattro grossi cani

Una tranquilla mattina in Val Resia si è trasformata in tragedia. Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Tigo, circondato da quattro cani di grossa taglia che si stavano cibando dei suoi resti. La scena sconvolgente ha lasciato la comunità senza parole, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica scoperta.

© Today.it - Va a fare una passeggiata e trova il cadavere di uomo sbranato dai quattro grossi cani Tragedia in Val Resia (Udine) dove nella mattinata di oggi giovedì 18 dicembre 2025 un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in località Tigo: accanto al corpo c'erano quattro cani di grossa taglia che si stavano cibando dei suoi poveri resti. L'allarme è scattato intorno a.

