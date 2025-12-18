Usa | Washington ' colpita imbarcazione nel Pacifico orientale uccisi 4 narcotrafficanti'

Il 17 dicembre, sotto la guida della Joint Task Force Southern Spear e del Segretario della Guerra Pete Hegseth, un'operazione militare ha colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, gestita da un'organizzazione terroristica. L'intervento ha portato alla morte di quattro narcotrafficanti, segnando un importante passo nella lotta contro il narcotraffico e il terrorismo internazionale.

Washington, 18 dic. (Adnkronos) - "Il 17 dicembre, sotto la direzione del Segretario della Guerra Pete Hegseth, la Joint Task Force Southern Spear ha condotto un attacco cinetico letale su un'imbarcazione gestita da un'organizzazione terroristica, designata come tale, in acque internazionali. L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione stava transitando lungo una nota rotta del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico. In totale, quattro narcoterroristi sono stati uccisi e nessun militare statunitense è rimasto ferito". Lo ha reso noto su X lo Us Sothern Command, postando un video che mostra il momento in cui il motoscafo viene colpito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

