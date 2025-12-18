Usa professore del MIT ucciso in casa | possibile legame con la strage alla Brown University

Una tragica serie di eventi scuote il mondo accademico statunitense. La sparatoria alla Brown University e l’omicidio del professore del MIT Nuno Loureiro sembrano essere collegati, sollevando interrogativi su possibili motivi e responsabili. Le autorità stanno lavorando per fare luce su questi episodi, che hanno sconvolto studenti e comunità, lasciando un velo di mistero e preoccupazione sul futuro della sicurezza nelle istituzioni universitarie.

© Lapresse.it - Usa, professore del MIT ucciso in casa: possibile legame con la strage alla Brown University La polizia sta indagando su possibili collegamenti tra la sparatoria avvenuta sabato alla Brown University e l' omicidio di Nuno Loureiro, il professore del Massachusetts Institute of Technology, ucciso lunedì nella sua casa a Brookline, nel Massachusetts, Usa. Lo ha riferito alla Cnn una fonte delle forze dell'ordine. Le autorità stanno valutando questa ipotesi sulla base di informazioni emerse nelle ultime 24 ore, ha detto la fonte, sottolineando tuttavia che non si tratta di una conclusione definitiva. Professore del MIT ucciso in casa. Nuno F.G. Loureiro, 47enne professore al MIT, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione a Brookline, vicino Boston.

