Un messaggio forte e deciso, in cui Donald Trump rivendica il suo ruolo nel risollevare l’America, partendo da un’eredità difficile. Con parole che cercano di riaccendere la fiducia, l’ex presidente si presenta come il protagonista di un cambiamento, promettendo di aver portato l’America sulla strada della rinascita dopo un passato turbolento. Un discorso che riflette la volontà di consolidare il proprio ruolo e di rassicurare i suoi sostenitori.

© Lapresse.it - Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata”

« Undici mesi fa ho ereditato un disastro ». Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi statunitensi. Il presidente ha puntato il dito contro la precedente amministrazione democratica, ritenuta responsabile delle difficoltà economiche e della crisi legata all’immigrazione illegale che gli Stati Uniti stanno affrontando. Economia e immigrazione al centro del discorso. Nel suo intervento, Trump ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione, sostenendo che « stiamo facendo progressi » sul fronte economico. Secondo il presidente, il Paese avrebbe superato una fase critica: «Un anno fa l’America era morta, fallita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto il nuovo presidente della Fed»

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto boom economico mai visto»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump all’America: “Siamo destinati a un boom economico mai visto”. E annuncia un dividendo del guerriero per i militari; Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente; Oggi il discorso di Trump alla nazione: bilancio di successi (e conti che non tornano); Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato.

Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... lapresse.it