Usa il discorso alla nazione di Trump | Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata
Un messaggio forte e deciso, in cui Donald Trump rivendica il suo ruolo nel risollevare l’America, partendo da un’eredità difficile. Con parole che cercano di riaccendere la fiducia, l’ex presidente si presenta come il protagonista di un cambiamento, promettendo di aver portato l’America sulla strada della rinascita dopo un passato turbolento. Un discorso che riflette la volontà di consolidare il proprio ruolo e di rassicurare i suoi sostenitori.
« Undici mesi fa ho ereditato un disastro ». Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi statunitensi. Il presidente ha puntato il dito contro la precedente amministrazione democratica, ritenuta responsabile delle difficoltà economiche e della crisi legata all’immigrazione illegale che gli Stati Uniti stanno affrontando. Economia e immigrazione al centro del discorso. Nel suo intervento, Trump ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione, sostenendo che « stiamo facendo progressi » sul fronte economico. Secondo il presidente, il Paese avrebbe superato una fase critica: «Un anno fa l’America era morta, fallita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto il nuovo presidente della Fed»
Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto boom economico mai visto»
Trump all’America: “Siamo destinati a un boom economico mai visto”. E annuncia un dividendo del guerriero per i militari; Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente; Oggi il discorso di Trump alla nazione: bilancio di successi (e conti che non tornano); Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato.
Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... lapresse.it
Trump parla alla Nazione: "Boom economico per gli Usa. Grazie ai dazi, assegno premio da 1800 dollari a tutti i militari" - Nel suo discorso alla Nazione tenuto alla Casa Bianca addobbata per il Natale, Donald Trump ha promesso agli americani un boom economico, puntando il dito contro il predecessore democratico Joe Biden ... affaritaliani.it
Trump, discorso autocelebrativo alla nazione: “In 11 mesi grandi risultati, dazi è la mia parola preferita”. E lancia il “dividendo del guerriero” - Nel suo intervento in diretta tv il presidente Usa ha fatto il bilancio del primo anno del suo secondo mandato: "Ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose. msn.com
Trump all'ONU Ho fatto finire 7 guerre. Cambiamento climatico, la più grande truffa
Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". "Dazi, la mia parola preferita". E assicura "il - facebook.com facebook
#USA Il presidente Donald Trump terrà un discorso alla nazione domani sera, mercoledì, alle 21:00 ora di Washington. In Italia saranno le 3 della notte. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.