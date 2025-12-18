Urbanistica Milano Cassazione smonta accuse su Catella | Nessun indizio che provi realmente la corruzione tra lui e Scandurra

La Corte di Cassazione ha respinto le accuse di corruzione tra Manfredi Catella e l’architetto Scandurra nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Nessun indizio concreto ha supportato l’ipotesi di un patto illecito, portando alla conferma della revoca degli arresti. Un pronunciamento che ribadisce l’assenza di prove sufficienti a sostenere le accuse, confermando la posizione di chiarezza sulla vicenda.

Inchiesta urbanistica, la Cassazione: «Nessuna prova della corruzione di Catella» - I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano contro la revoca degli arresti per alcuni indagati di “Grattacieli puliti”. editorialedomani.it

Inchieste urbanistica Milano, la Cassazione smonta le accuse su Manfredi Catella: «Nessun indizio che provi la corruzione» - Depositate le motivazioni della sentenza dello scorso novembre: inammissibile il ricorso dei pm meneghini L'articolo Inchieste urbanistica Milano, la Cassazione smonta le accuse su Manfredi Catella: « ... msn.com

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, Cassazione: 'Nessun indizio di corruzione su Catella'. Le motivazioni della conferma della revoca degli arresti. 'Inammissibile' il ricorso dei pm. #ANSA - facebook.com facebook

La capa dei gip di Milano vuole che tutti i giudici diano ragione ai pm sull'urbanistica. E poi c’è chi sostiene che la separazione delle carriere tra pm e giudici non serva. Di @ErmesAntonucci x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.