Urbanistica Milano Cassazione smonta accuse su Catella | Nessun indizio che provi realmente la corruzione tra lui e Scandurra
La Corte di Cassazione ha respinto le accuse di corruzione tra Manfredi Catella e l’architetto Scandurra nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Nessun indizio concreto ha supportato l’ipotesi di un patto illecito, portando alla conferma della revoca degli arresti. Un pronunciamento che ribadisce l’assenza di prove sufficienti a sostenere le accuse, confermando la posizione di chiarezza sulla vicenda.
