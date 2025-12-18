Urbanistica Milano Cassazione smonta accuse su Catella | Nessun indizio che provi realmente la corruzione tra lui e Scandurra

La Corte di Cassazione ha respinto le accuse di corruzione tra Manfredi Catella e l’architetto Scandurra nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Nessun indizio concreto ha supportato l’ipotesi di un patto illecito, portando alla conferma della revoca degli arresti. Un pronunciamento che ribadisce l’assenza di prove sufficienti a sostenere le accuse, confermando la posizione di chiarezza sulla vicenda.

La Cassazione conferma la revoca degli arresti: nessuna prova di un patto corruttivo tra Manfredi Catella e l’architetto Scandurra nell’inchiesta sull’urbanistica milanese La Corte di Cassazione ha smontato le accuse sul presunto patto corruttivo fra il noto immobiliarista Manfredi Catella e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

