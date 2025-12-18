Urbanistica la Cassazione gela i pm | Non ci sono indizi

La recente pronuncia della Cassazione mette in discussione le accuse rivolte ai pagamenti effettuati da Coima all’architetto Scandurra, evidenziando come tali transazioni non costituiscano di per sé un illecito. La decisione rafforza il principio che, senza indizi concreti, non si può presumere corruzione o altri illeciti nell’ambito delle attività urbanistiche. Un passo importante che ridefinisce i confini tra diritto pubblico e professionale.

I "pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all'architetto Scandurra" non hanno "costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale". Eccole le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano contro la revoca degli arresti nell'inchiesta sulla corruzione nell'urbanistica. La sentenza era già stata comunicata alle parti lo scorso 13 novembre. Ora la Suprema corte spiega il perché di quella decisione. E cioè che è corretta la decisione del Riesame che ha sostenuto che non ci sono "indizi" di corruzione tra Catella e Scandurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

