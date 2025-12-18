Urbanistica la Cassazione gela i pm | Non ci sono indizi sulla corruzione di Catella

La recente pronuncia della Cassazione mette in discussione le accuse di corruzione nell’ambito dell’urbanistica, chiarendo che i pagamenti effettuati da Coima non rappresentano retribuzioni illecite per il pubblico ufficiale. La decisione smorza le tensioni sui sospetti coinvolgimenti di Catella, evidenziando come le transazioni professionali siano state considerate legittime e prive di elementi di reato.

I "pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all'architetto Scandurra" non hanno "costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale". Eccole le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso dei pm di Milano contro la revoca degli arresti nell'inchiesta sulla corruzione nell'urbanistica. La sentenza era già stata comunicata alle parti lo scorso 13 novembre. Ora la Suprema corte spiega il perché di quella decisione. E cioè che è corretta la decisione del Riesame che ha sostenuto che non ci sono "indizi" di corruzione tra Catella e Scandurra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

