Uomini e Donne | Gemma scoppia a piangere tra le braccia di Mario Lenti Marco sbotta con Sara

Nella puntata del 18 dicembre di Uomini e Donne, emozioni intense e momenti di grande impatto hanno caratterizzato il parterre over e il trono classico. Tra lacrime, reazioni esplosive e flirt appassionati, i protagonisti hanno vivacizzato la scena, regalando ai fan un episodio ricco di colpi di scena e sentimenti contrastanti.

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma scoppia a piangere tra le braccia di Mario Lenti, Marco sbotta con Sara Durante il ballo con Mario Lenti, Gemma Galgani non trattiene le lacrime, nel trono classico Marco Veneselli si è infuriato con Sara Gaudenzi per la sua attenzione verso Jakub Uomini e Donne, puntata del 18 dicembre: oggi il dating show di Maria De Filippi ci ha regalato emozioni forti tra il parterre over e il trono classico. Nel mondo Over, Gemma Galgani è stata al centro dei drammi di sempre tra lacrime, gelosie e nuovi corteggiatori pronti a conquistarla. Sul trono classico, invece, tensione alle stelle tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli, con litigi, incomprensioni e balli mancati che hanno acceso lo studio.

