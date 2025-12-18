Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 18 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri tutte le ultime anticipazioni e news su Uomini e Donne, con la diretta di oggi, 18 dicembre 2025. Segui il Trono Over e il Trono Classico in tempo reale, con aggiornamenti e video su Witty TV. Non perdere gli sviluppi della puntata di giovedì su Canale 5, per rimanere sempre informato sulle dinamiche e i colpi di scena del programma più amato.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 18 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma chiude la conoscenza con il cavaliere Roberto. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Sara. La tronista è uscita in esterna nuovamente con Marco scatenando la gelosia di Jakub. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 18 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

