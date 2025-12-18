uno spazio di avellino antica in memoria di domenico fraternali

Un omaggio speciale ad Avellino e alla sua storia. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11, il Palazzo della Cultura Victor Hugo ospiterà l’intitolazione di uno spazio antistante dedicato a Domenico Fraternali, figura importante per la città. Un momento di memoria e riconoscimento che rafforza il legame tra il passato e il presente di questa comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avellino rende omaggio a Domenico Fraternali: sabato 20 dicembre l’intitolazione dello spazio antistante il Palazzo della Cultura Victor Hugo Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 11.00, sarà inaugurato il Largo Domenico Fraternali, situato nello spazio antistante il Palazzo della Cultura Victor Hugo di Avellino. La cerimonia sarà presieduta dalla Commissaria Straordinaria del Comune di Avellino, Dott.ssa Giuliana Perrotta alla presenza delle autorità civili religiose e militari, della famiglia, degli Ordini professionale e della cittadinanza. L’intitolazione del Largo rappresenta un riconoscimento pubblico al valore umano e professionale di una personalità che ha contribuito in modo determinante alla crescita urbanistica e culturale della città di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

