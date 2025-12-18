Uno dei ladri del furto milionario a casa Donnarumma si è suicidato in carcere dopo mesi di torture
Un tragico episodio scuote le indagini sul furto milionario a casa Donnarumma. Uno dei sospettati, dopo mesi di detenzione, si è tolto la vita in cella, svelando un inquietante scenario di violenza e criminalità giovanile. Gli inquirenti delineano un quadro inquietante di giovani ventenni, spietati e organizzati, pronti a tutto per il loro scopo.
Il suo decesso nasconde uno scenario inquietante ricostruito dagli inquirenti, un nuovo tipo di organizzazione criminale gestita da giovani ventenni che agiscono in maniera spietata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Morì dopo il furto, perquisita la casa dei ladri
Leggi anche: Allarme ladri in via Piccolomini: “Il furto mentre io e mia moglie eravamo in casa al piano di sotto”
Ladri in casa, dopo il furto scatta la ronda: 40 a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesi - C’erano 40 persone a caccia della banda che domenica sera a San Vito ha abbattuto la finestra di una villetta al civico 116 di via Brioni, facendo scattare l’allarme in tutto il ... ilmessaggero.it
Ladri in casa, dopo il furto scatta la ronda: 40 residenti a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesi - I ladri domenica sera a San Vito di Altivole (Treviso) hanno abbattuto la finestra di una villetta al civico 116 di via Brioni C’erano 40 persone a caccia della banda che domenica sera a San Vito di ... leggo.it
Ladri in casa, tentativi di furto a raffica. Due banditi incappucciati immortalati dalle telecamere: «Sono sempre gli stessi» - Stavolta i malviventi hanno cercato di fare irruzione a Castelguglielmo, in una casa di via Marinaga verso ... ilgazzettino.it
Nuovo furto a Canistro Inferiore, ladri in fuga su un'auto nera https://www.terremarsicane.it/nuovo-furto-a-canistro-inferiore-ladri-in-fuga-su-unauto-nera/ #Attualità #Canistro #Cronaca #Ultimora - facebook.com facebook
Furto d’arte a San Paolo: due ladri rubano incisioni di Matisse e Portinari. Il video x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.