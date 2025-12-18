Uno dei ladri del furto milionario a casa Donnarumma si è suicidato in carcere dopo mesi di torture

Un tragico episodio scuote le indagini sul furto milionario a casa Donnarumma. Uno dei sospettati, dopo mesi di detenzione, si è tolto la vita in cella, svelando un inquietante scenario di violenza e criminalità giovanile. Gli inquirenti delineano un quadro inquietante di giovani ventenni, spietati e organizzati, pronti a tutto per il loro scopo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.