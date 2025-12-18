Anthony Joshua, noto per la sua determinazione e aggressività, si è scagliato duramente contro Jake Paul, lasciando trasparire una ferocia inaspettata. La sua minaccia di

© Ilfattoquotidiano.it - “Uno dei due dormirà. E non sarò io. Ti ucciderò”: cosa c’è dietro all’attacco di Joshua a Jake Paul

“Pronto a ucciderlo”. La diplomazia non è mai stato il punto forte di Anthony Joshua. E non lo è stato nemmeno nelle dichiarazioni di sfida allo youtuber Jake Paul, che ha già battuto – nel match esibizione del novembre 2024 (definito una “farsa”) – Mike Tyson. A Joshua – ex campione del mondo – piace provocare, aizzare gli avversari, fare “ rumore ” con le dichiarazioni. Stavolta lo ha fatto perché spinto dalle voci – per lui evidentemente fastidiosissime – di combine del match di sabato 20 dicembre a Miami, negli Stati Uniti, tra i due. Joshua ha con convinzione respinto queste indiscrezioni e ha lanciato la sfida – per ora solo tramite delle dichiarazioni – allo youtuber Jake Paul. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: L’incontro tra Jake Paul e Anthony Joshua è confermato a Miami a dicembre

Leggi anche: Anthony Joshua sfida Jake Paul su Netflix con il duello di dicembre quasi confermato