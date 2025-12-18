Università Vadalà Ucbm | Ricerca e pensiero critico alla base della formazione in ortopedia

L’Università Vadalà di Ucbm sottolinea come la ricerca e il pensiero critico siano fondamentali nella formazione in ortopedia. Non si tratta solo di integrare nuove tecnologie, ma di sviluppare negli specializzandi capacità di valutazione critica, per offrire cure più efficaci e personalizzate. Un approccio che mira a migliorare la qualità delle terapie e a mettere al centro il benessere del paziente.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "La ricerca non serve solo per introdurre nuove tecnologie nella pratica clinica, ma soprattutto per insegnare ai nostri specializzandi a sviluppare un pensiero critico, capace di valutare quali terapie e quali trattamenti chirurgici siano realmente validi e utili per il paziente". Così Gianluca Vadalà, professore associato Malattie dell'apparato locomotore Università Campus Bio-Medico di Roma, intervendo al primo incontro annuale del team di ricerca in Ortopedia e traumatologia dell'Ucbm, oggi a Roma. Vadalà ha sottolineato come al Campus Bio-Medico "venga portata avanti una ricerca di tipo traslazionale, che consente di trasferire rapidamente i risultati dal laboratorio alla pratica clinica".

