Università prima lezione in simulazione avanzata ad alta fedeltà per gli studenti di Medicina

Oggi al Policlinico Paolo Giaccone si è svolta la prima lezione in simulazione avanzata ad alta fedeltà per gli studenti di Medicina, presso il nuovo Centro di Simulazione SimTraCC. Un passo importante verso un’esperienza formativa innovativa, che integra tecnologia e pratiche cliniche per preparare meglio i futuri professionisti sanitari. Un'occasione unica per avvicinare gli studenti alle sfide della medicina moderna attraverso simulazioni realistiche e coinvolgenti.

Si è tenuta oggi al Policlinico Paolo Giaccone nel nuovo Centro di Simulazione SimTraCC (Simulation and Training Center in Critical Care) del dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica la prima lezione in simulazione avanzata ad alta fedeltà del Corso di Laurea in.

