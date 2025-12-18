Università | Piccolotti ' borse studio a rischio collasso governo metta risorse'

L'emergenza nel settore del diritto allo studio universitario si fa sempre più pressante, con il rischio di un collasso che potrebbe compromettere il futuro di migliaia di studenti. La situazione, denunciata da Piccolotti, richiede interventi immediati e risorse adeguate da parte del governo per evitare conseguenze irreparabili.

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sul diritto allo studio universitario si apre un'emergenza che può avere esiti rovinosi e minare il diritto allo studio di migliaia di ragazze e ragazzi. Con la fine dei fondi PNRR, dal 2026 mancheranno infatti centinaia di milioni di euro per garantire le borse di studio e in Legge di bilancio non ci sono coperture strutturali". Lo afferma Elisabetta Piccolotti, di Avs. "I dati parlano chiaro: il fondo per l'annualità 20242025 era di 881,8 milioni di euro, anche grazie a 288 milioni di risorse PNRR. Nel 20252026 il finanziamento scende a 707,8 milioni, con un taglio di 174 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

