Università Personale in aumento

L’università si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità, riflessi di un’istituzione che cresce e si evolve. Questo documento evidenzia non solo le azioni concrete intraprese, ma anche l’impegno di tutto il personale nel creare un ambiente più sostenibile e responsabile, testimonianza di una comunità accademica che guarda al futuro con consapevolezza e dedizione.

Con queste parole il rettore dell' Università di Bergamo Sergio Cavalieri ha presentato il primo bilancio di sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'Ateneo cittadino, riferito al 2024. Una delle prime voci del report riguarda il personale, che è in aumento: 519 docenti nel 2024 contro i 459 del 2022, 341 dipendenti tecnico amministrativi e bibliotecari un anno fa rispetto ai 285 di due anni prima.

