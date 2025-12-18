Università Papalia Ucbm | Formazione in ortopedia tra tecnologia e lavoro in équipe

L'Università Papalia di Roma presenta un percorso formativo in ortopedia e traumatologia che valorizza l'innovazione tecnologica, l'originalità e l'importanza del lavoro di squadra. Un approccio integrato, volto a sviluppare competenze diagnostiche avanzate e a promuovere una formazione completa, fondamentale per affrontare le sfide della moderna medicina ortopedica.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - "La specializzazione in Ortopedia e Traumatologia è un percorso che punta su diversi fattori fondamentali: originalità, tecnologia, capacità diagnostica e lavoro in équipe. Ogni chirurgo deve potersi dedicare a specifici ambiti chirurgici, ma allo stesso tempo avere una visione ampia e complessa da mettere a disposizione dei pazienti per migliorare la funzione articolare e la qualità di vita". Lo ha detto Rocco Papalia, rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma intervendo al primo incontro annuale del team di ricerca in Ortopedia e Traumatologia dell'Ucbm, oggi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

