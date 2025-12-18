Università di Siena studio internazionale sui cinghiali | La caccia in battuta disgrega i branchi

Uno studio internazionale condotto dall’Università di Siena rivela che la caccia in battuta sui cinghiali non limita semplicemente la popolazione, ma influisce radicalmente sul loro comportamento e sulla loro organizzazione sociale. Un fenomeno che mette in luce come le azioni umane abbiano conseguenze più complesse e profonde sugli ecosistemi di quanto si possa immaginare.

SIENA – La pressione venatoria non riduce solo il numero degli animali. Ne modifica, in modo profondo, le abitudini e la struttura sociale. A rivelarlo è un imponente studio internazionale pubblicato sul Journal of Applied Ecology, che vede in prima linea l’ Università di Siena. Il team, guidato da Tomasz Podgórski e composto da 21 ricercatori europei (incluso il dottor Niccolò Fattorini dell’Ateneo senese), ha analizzato una mole di dati impressionante. Sono state tracciate oltre 1,3 milioni di localizzazioni GPS. Sotto la lente sono finiti 248 cinghiali, monitorati in 21 diverse popolazioni sparse per il continente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

