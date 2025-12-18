Università del Sannio Gerardo Canfora eletto Presidente del GII
Il Prof. Gerardo Canfora è stato eletto all’unanimità Presidente del GII durante l’Assemblea nazionale presso la Sapienza di Roma, segnando un importante passo per l’Università del Sannio. L’elezione riflette il riconoscimento della sua figura di spicco nel panorama accademico e scientifico nazionale, rafforzando il ruolo dell’ateneo sannita nel settore.
Comunicato Stampa L'elezione all'unanimità è avvenuta durante l'Assemblea nazionale tenutasi alla Sapienza di Roma Il prof. Gerardo Canfora del Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio è stato eletto Presidente del GII (Gruppo Italiano di Ingegneria Informatica), con l'unanimità dei votanti.
