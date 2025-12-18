Unipi 52 docenti dell’anno e 10 Alfieri | Cerimonia che premia didattica impegno e valori del nostro Ateneo

L’Università di Pisa celebra i suoi Alfieri e i docenti dell’anno, un riconoscimento che premia impegno, didattica e valori. Con una cerimonia sentita nell’Aula Magna, il rettore Riccardo Zucchi ha nominato dieci giovani con percorsi innovativi, simbolo di eccellenza e impegno, e 52 docenti che si sono distinti nel loro ruolo. Un momento di orgoglio e riconoscimento per l’ateneo, che valorizza il talento e la passione dei suoi protagonisti.

PISA L' Università di Pisa ha i suoi Alfieri. Ieri, con una cerimonia in un'Aula Magna gremita di professori e studenti, il rettore Riccardo Zucchi ha nominato i primi Alfieri dell'Anno dell'Università di Pisa: dieci giovani con percorsi formativi non convenzionali, capaci di incarnare, nei rispettivi ambiti disciplinari, i valori che l'Ateneo rappresenta. "Con la premiazione di oggi (ieri ndr) celebriamo la didattica, la prima missione dell'università - così Zucchi -, e valorizziamo studenti che hanno appreso nel nostro Ateneo non solo conoscenze e competenze professionali, ma anche valori".

