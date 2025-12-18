Unipa Fondazione Veronesi premia giovane palermitana con una borsa post dottorato

Giulia Abruscato, giovane ricercatrice palermitana, insignita di una borsa post-dottorato dalla Fondazione Veronesi, si distingue per il suo impegno nelle Scienze Molecolari e Biomolecolari. Ex assegnista del dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo, rappresenta un esempio di eccellenza e passione nella ricerca scientifica, aprendo nuove prospettive per il futuro della scienza italiana.

Giulia Abruscato, dottoressa di Ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari ed ex assegnista di ricerca del dipartimento Stebicef - Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo, è tra i vincitori delle borse di ricerca post-dottorato assegnate dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

