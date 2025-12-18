Unione dei Comuni Terre Sicane è Biagio Marciante il nuovo presidente
L’Unione dei Comuni Terre Sicane annuncia la nomina di Biagio Marciante come nuovo presidente della giunta. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra i territori di Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belìce, Sambuca di Sicilia e Caltabellotta, puntando allo sviluppo e alla valorizzazione delle comunità locali.
È Biagio Marciante il nuovo presidente della giunta dell’Unione dei Comuni Terre Sicane, che comprende Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belìce, Sambuca di Sicilia e Caltabellotta.Marciante, sindaco di Caltabellotta, che succede all’uscente Gaspare Viola, è stato eletto all’unanimità dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Biagio Marciante, sindaco di Caltabellotta, nuovo presidente della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.
