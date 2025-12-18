' Un’idea più grande di me' conferenza-spettacolo con le detenute del Don Bosco

Un’idea più grande di me è una conferenza-spettacolo che nasce dall’esperienza e dalla forza delle detenute del Don Bosco. L’ex-Aula della Corte di Assise di Pisa si trasforma in un luogo di ascolto, confronto e riflessione civile, offrendo un’occasione unica per scoprire storie di riscatto, speranza e resilienza. Un invito a guardare oltre le mura, per riscoprire il valore della dignità umana e della solidarietà.

