' Un’idea più grande di me' conferenza-spettacolo con le detenute del Don Bosco
Un’idea più grande di me è una conferenza-spettacolo che nasce dall’esperienza e dalla forza delle detenute del Don Bosco. L’ex-Aula della Corte di Assise di Pisa si trasforma in un luogo di ascolto, confronto e riflessione civile, offrendo un’occasione unica per scoprire storie di riscatto, speranza e resilienza. Un invito a guardare oltre le mura, per riscoprire il valore della dignità umana e della solidarietà.
L’ex-Aula della Corte di Assise della Procura della Repubblica di Pisa apre le sue porte per ospitare un momento di ascolto e riflessione civile. Venerdì 19 dicembre alle 17:30 sarà presentato al pubblico, in forma di conferenza-spettacolo, l’esito finale del progetto ‘Un’idea più grande di me’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
