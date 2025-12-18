' Un’idea più grande di me' conferenza-spettacolo con le detenute del Don Bosco

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’idea più grande di me è una conferenza-spettacolo che nasce dall’esperienza e dalla forza delle detenute del Don Bosco. L’ex-Aula della Corte di Assise di Pisa si trasforma in un luogo di ascolto, confronto e riflessione civile, offrendo un’occasione unica per scoprire storie di riscatto, speranza e resilienza. Un invito a guardare oltre le mura, per riscoprire il valore della dignità umana e della solidarietà.

un8217idea pi249 grande di me conferenza spettacolo con le detenute del don bosco

© Pisatoday.it - 'Un’idea più grande di me', conferenza-spettacolo con le detenute del Don Bosco

L’ex-Aula della Corte di Assise della Procura della Repubblica di Pisa apre le sue porte per ospitare un momento di ascolto e riflessione civile. Venerdì 19 dicembre alle 17:30 sarà presentato al pubblico, in forma di conferenza-spettacolo, l’esito finale del progetto ‘Un’idea più grande di me’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco: 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Leggi anche: Il Pioppo Futsal fa festa al Pala Don Bosco: 6-2 contro un ottimo Don Bosco Bonifato e 3 punti d’oro per la classifica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.