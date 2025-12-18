UniCredit nomina Manuela Soncini ad di Cordusio Fiduciaria

UniCredit annuncia la nomina di Manuela Soncini come nuova amministratrice delegata di Cordusio Fiduciaria. La società rappresenta il cuore del gruppo nei servizi fiduciari e nella pianificazione patrimoniale, consolidando il suo ruolo strategico nel settore. Con questa scelta, UniCredit rafforza il proprio impegno nell’offrire soluzioni personalizzate e innovative ai propri clienti, puntando sulla competenza e sull’esperienza della nuova leadership.

UniCredit ha nominato Manuela Soncini nuova ad di Cordusio Fiduciaria, la società di riferimento del gruppo per i servizi fiduciari e la pianificazione patrimoniale. La Ceo manterrà anche il ruolo di Head of Wealth Advisory di UniCredit Wealth Management e Private Banking Italia, guidando le attività di Family e Business Advisory. Contemporaneamente, Francesco Rubino, amministratore delegato di Cordusio Fiduciaria per sette anni, è stato nominato responsabile del Network Wealth Management. Succede ad Alberto Zappa, che invece è stato scelto come presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

