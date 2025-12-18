UniCredit nomina Manuela Soncini ad di Cordusio Fiduciaria

UniCredit annuncia la nomina di Manuela Soncini come nuova amministratrice delegata di Cordusio Fiduciaria. La società rappresenta il cuore del gruppo nei servizi fiduciari e nella pianificazione patrimoniale, consolidando il suo ruolo strategico nel settore. Con questa scelta, UniCredit rafforza il proprio impegno nell’offrire soluzioni personalizzate e innovative ai propri clienti, puntando sulla competenza e sull’esperienza della nuova leadership.

© Lettera43.it - UniCredit nomina Manuela Soncini ad di Cordusio Fiduciaria UniCredit ha nominato Manuela Soncini nuova ad di Cordusio Fiduciaria, la società di riferimento del gruppo per i servizi fiduciari e la pianificazione patrimoniale. La Ceo manterrà anche il ruolo di Head of Wealth Advisory di UniCredit Wealth Management e Private Banking Italia, guidando le attività di Family e Business Advisory. Contemporaneamente, Francesco Rubino, amministratore delegato di Cordusio Fiduciaria per sette anni, è stato nominato responsabile del Network Wealth Management. Succede ad Alberto Zappa, che invece è stato scelto come presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Accordo tra Unicredit, Unicredit RE Services e Ance per supportare la sostenibilità nell’edilizia Leggi anche: Unicredit, 8,1 mln per l’espansione green ad Acerra di “Le delizie del Sud” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. UniCredit, Manuela Soncini nominata AD di Cordusio Fiduciaria e Francesco Rubino alla guida del Network Wealth Management - Miaraglia (UniCredit): "La nomina di Manuela Soncini rappresenta un passaggio naturale nel continuo impegno del Gruppo a rafforzare il servizio ... affaritaliani.it UniCredit, Manuela Soncini nominata AD di Cordusio Fiduciaria - Manuela Soncini è stata nominata Amministratore Delegato di Cordusio Fiduciaria, società del Gruppo UniCredit e punto di riferimento all'interno ... teleborsa.it

Unicredit riorganizza i vertici del Wealth Management: Soncini AD di Cordusio Fiduciaria, Rubino guida il Network - In un passaggio di testimone che valorizza esperienza e continuità, UniCredit rafforza il suo posizionamento nel Wealth Management attraverso una revisione degli incarichi apicali nelle società chiave ... bluerating.com

L'Italia e il Club dell'Automobile Italiano tornano ai vertici della FIA grazie alla nomina di Geronimo La Russa all'interno del Consiglio Mondiale della FIA Foto - X: ACI_Italia #F1 #F1News #newsf1 #motorsport #f12025 #formula1 #fia #larussa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.