Unghie bianche in inverno? Si può parola di neve e di Dua Lipa

L’inverno porta con sé un’eleganza intramontabile, e le unghie bianche sono una scelta sorprendente e raffinata per questa stagione. Abbinarle a tonalità scure o vivaci crea contrasti affascinanti, perfetti per valorizzare il look durante le festività. Scopri come sfoggiare manicure sofisticate e di tendenza, lasciando che il bianco illumini le giornate più fredde con stile e personalità.

© Amica.it - Unghie bianche in inverno? Si può, parola di neve (e di Dua Lipa) Smalti scuri come il bordeaux, il nero e il marrone, oppure accesi e vibranti come il rosso, sono da sempre i protagonisti indiscussi della stagione fredda e dell'inverno, in particolare del periodo natalizio. Tonalità intense che evocano calore, eleganza e atmosfera festiva, ma le nuance chiare non dovrebbero essere relegate esclusivamente alla primavera e all'estate. Se scelte con attenzione, possono rivelarsi sorprendentemente raffinate anche durante l'inverno e le feste di fine anno. Lo smalto bianco latte (o neve) di Dua Lipa è perfetto per le feste. A dimostrarlo è Dua Lipa, che nei giorni scorsi ha sfoggiato una manicure impeccabile con unghie a mandorla color bianco lattiginoso, una delle tendenze più amate degli ultimi mesi.

