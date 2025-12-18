una tregua solo sulla carta ora a gaza uccide anche il freddo

La fragile pausa sembra svanire, mentre le condizioni a Gaza peggiorano. L’assedio si fa sentire anche nel gelo della notte, con il freddo che si aggiunge alla sofferenza quotidiana. A Khan Yunis, un neonato di un mese ha perso la vita tra le tende di Al-Mawasi, esposte a vento e pioggia, simbolo di una crisi che si aggrava oltre ogni limite.

A Gaza l’assedio oggi passa dal freddo. A Khan Yunis un neonato di un mese è morto nella notte, nelle tende di Al-Mawasi sferzate dal vento e dalla pioggia. Le autorità sanitarie locali parlano di tredici morti legati all’ondata di maltempo e alla mancanza di ripari adeguati. La linea del fronte si è spostata nella sopravvivenza elementare: scaldarsi, asciugarsi, restare vivi. Il cessate il fuoco continua a reggere come dispositivo di controllo. Sulla carta. Sul terreno si stringe il rubinetto degli aiuti. Israele ha respinto la registrazione a quattordici organizzazioni non governative, imponendo una scadenza operativa che equivale a un ritiro forzato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: I raid israeliani non si fermano, a Gaza la tregua è solo sulla carta

Leggi anche: Medio Oriente, a Gaza il freddo uccide i bambini

