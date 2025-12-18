Una piccola foresta fiorirà a San Vittore il Comune sperimenta la Tiny Forest sul modello giapponese
A San Vittore nasce una piccola foresta urbana, ispirata al modello giapponese delle Tiny Forest. Un progetto innovativo che combina sostenibilità e biodiversità, trasformando un’area comunale in un’oasi verde. Cesena rafforza così il suo impegno contro i cambiamenti climatici, puntando su micro-forestazioni per migliorare la qualità dell’aria e promuovere il rispetto per l’ambiente locale. Un passo importante verso un futuro più verde e resiliente.
Cesena rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici con la realizzazione della prima Tiny Forest cittadina, un innovativo intervento di micro-forestazione urbana che potrebbe fiorire in un’area comunale a San Vittore. L’iniziativa si inserisce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
