Una piccola foresta fiorirà a San Vittore il Comune sperimenta la Tiny Forest sul modello giapponese

A San Vittore nasce una piccola foresta urbana, ispirata al modello giapponese delle Tiny Forest. Un progetto innovativo che combina sostenibilità e biodiversità, trasformando un’area comunale in un’oasi verde. Cesena rafforza così il suo impegno contro i cambiamenti climatici, puntando su micro-forestazioni per migliorare la qualità dell’aria e promuovere il rispetto per l’ambiente locale. Un passo importante verso un futuro più verde e resiliente.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.