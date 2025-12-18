Una nebbia misteriosa nebbia ha avvolto la California per 25 giorni | ecco perché

Una nebbia misteriosa ha avvolto la California per 25 giorni, creando un’atmosfera inattesa e affascinante. Nuove immagini satellitari della Nasa mostrano l’estensione impressionante di questo fenomeno, che ha interessato la Central Valley per settimane. La formazione di nebbia densa, lunga oltre 700 chilometri, ha imposto condizioni insolite e ha suscitato grande curiosità tra residenti e esperti.

Nuove immagini satellitari della Nasa rivelano l’estensione impressionante di un fenomeno meteorologico che sta caratterizzando il dicembre californiano: un’enorme formazione di nebbia densa, lunga oltre 700 chilometri, che da settimane avvolge la Central Valley, intrappolando i residenti in temperature più fredde del normale. La formazione nuvolosa bassa, conosciuta localmente come tule fog, si è formata sulla California centrale a novembre ed è persistita fino ai primi di dicembre. La Central Valley sperimenta tipicamente questo tipo di nebbia durante i mesi più freddi dell’anno, quando l’aria vicino al suolo è fredda e umida e i venti sono più calmi, permettendo all’umidità presente nell’atmosfera di trasformarsi in uno spesso strato di nebbia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

