Una famiglia su tre ha un cane o un gatto più pesci che uccelli Italiani e animali domestici | ecco i numeri
In Italia, sempre più famiglie condividono la quotidianità con un animale domestico, con un incremento significativo di cani e gatti. Secondo i dati recenti, circa una famiglia su tre ne ospita uno, riflettendo il crescente ruolo degli animali come parte integrante della vita domestica. Un fenomeno che testimonia l’affetto e l’importanza di questi amici a quattro zampe nella cultura italiana contemporanea.
Roma, 18 dicembre 2025 – L’ Italia è sempre più un Paese per cani e gatti. Secondo l’indagine Istat I Cittadini e il Tempo libero (su dati del 2024) è cresciuta nello Stivale la percentuale di famiglie italiane con almeno un animale domestico. In tutto sono circa 10 milioni, ovvero il 37,7% del totale (nel 2015 erano il 36,2%). Dominano i cani, presenti (almeno uno) nel 22,1% dei nuclei familiari, mentre le famiglie con almeno un gatto sono il 17,4%: il 33,9% possiede almeno uno dei due o entrambi. Una su tre. Più pesci di uccelli. Il numero medio di cani per famiglia, tra quelle che ne possiedono, è pari a 1,3, mentre quello dei gatti è di 1,8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Italiani sempre più attenti agli animali domestici: la pet economy vale 4,2 miliardi di euro
Leggi anche: Questo è il robot aspirapolvere smart perfetto per chi ha gli animali domestici. È il mai più senza della casa
Tre cucciole cercano una famiglia e per aiutare il Canile di Caluso servono pappe in dono; Alvin è un cane buono e merita una possibilità; Dalla spazzatura della Grecia a una casa vera: la rinascita del cane Irma dopo 13 anni di invisibilità; Nel 2025 a Roma sono stati adottati 1.298 animali tra cani e gatti: è festa nel cuore di Villa Borghese.
Scopre che il nonno aveva un cane e guida per tre ore per salvarlo dall’abbattimento - Pur non parlando con il nonno da sei anni, Ashton Hart ha deciso di prendersi cura del suo cane Oatmilk Latte, evitando che venisse abbattuto dopo la morte dell’anziano. msn.com
Cane resta intrappolato per tre giorni nel catrame: il salvataggio e il lieto fine ti emozioneranno - La storia di Luciano, un cane rimasto intrappolato nel catrame di un cantiere senza protezioni, è diventata virale e ha commosso tutti. greenme.it
Cane rimane intrappolato nel catrame perché il cantiere non aveva protezioni: Luciano è tornato a vivere dopo tre giorni di lotta - Un cane rimasto intrappolato nel catrame di un cantiere senza protezioni è stato salvato dopo 72 ore di intervento. ilfattoquotidiano.it
Rutigliano: appartamento in fiamme, muore il cane di famiglia I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma dopo circa mezz’ora hanno dovuto arrendersi. L’incendio era divampato intorno alle 19.00 dalla cucina di un appartamento al piano rialzato È s - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.