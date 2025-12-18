Una famiglia su tre ha un cane o un gatto più pesci che uccelli Italiani e animali domestici | ecco i numeri

In Italia, sempre più famiglie condividono la quotidianità con un animale domestico, con un incremento significativo di cani e gatti. Secondo i dati recenti, circa una famiglia su tre ne ospita uno, riflettendo il crescente ruolo degli animali come parte integrante della vita domestica. Un fenomeno che testimonia l’affetto e l’importanza di questi amici a quattro zampe nella cultura italiana contemporanea.

Roma, 18 dicembre 2025 – L’ Italia è sempre più un Paese per cani e gatti. Secondo l’indagine Istat I Cittadini e il Tempo libero (su dati del 2024) è cresciuta nello Stivale la percentuale di famiglie italiane con almeno un animale domestico. In tutto sono circa 10 milioni, ovvero il 37,7% del totale (nel 2015 erano il 36,2%). Dominano i cani, presenti (almeno uno) nel 22,1% dei nuclei familiari, mentre le famiglie con almeno un gatto sono il 17,4%: il 33,9% possiede almeno uno dei due o entrambi. Una su tre. Più pesci di uccelli. Il numero medio di cani per famiglia, tra quelle che ne possiedono, è pari a 1,3, mentre quello dei gatti è di 1,8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

